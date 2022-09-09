كوريا تستعد لانتشار كورونا والإنفلونزا في آن واحد

Photo : YONHAP News

بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 71 ألفا و471 حالة طوال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض بلغ بحوالي 22 ألفا مقارنة مع اليوم الأسبق، وبحوالي ألف مقارنة مع الأسبوع الماضي.كما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بـ16 ليبلغ 491، حيث وصل إلى مستوى 400 لأول مرة منذ أسبوع.أما عدد الوفيات فقد بلغ 72 حالة وفاة بالأمس، وبلغ عدد الوفيات التراكمي 27 ألفا و665، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.11%.يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالإنفلونزا في كوريا قد بدأ يزداد في الآونة الأخيرة بعد أن ظل منخفضا منذ بداية تفشي وباء كورونا في شهر مارس من عام 2020 وحتى النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ معدل عدد حالات الإنفلونزا 4.7 من بين كل ألف مريض في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، ليقترب من معيار الانتشار البالغ 4.9.ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية بالتطعيم ضد الإنفلونزا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، بدءا من يوم 21 من هذا الشهر.كما ستدعم الحكومة التطعيم للأطفال دون سن 13 عاما والنساء الحوامل وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما حتى يوم 30 من شهر أبريل في العام القادم.علاوة على ذلك تخطط الحكومة لتعزيز المراقبة على وضع انتشار الإنفلونزا من جهة، وتحليل خصائص الفيروسات ذات الصلة التي تم الكشف عنها في البلاد، من جهة أخرى.