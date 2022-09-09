بلدية سيول تركز الاستثمار على المحتويات السياحية

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من المقرر أن تعمل بلدية سيول على استقطاب السياح الأجانب إلى البلاد من خلال تطوير الموارد السياحية والاستثمار فيها بشكل فعال.وأعلنت بلدية سيول اليوم عن خطة لتفعيل السياحة في المدينة، تستهدف استقطاب 28 مليون سائح أجنبي حتى عام 2026.وتضم الخطة 17 مهمة رئيسية في 4 مجالات، حيث تستهدف استقطاب 30 مليون سائح أجنبي إلى العاصمة في المستقبل.ومن هذا المنطلق، ستعمل البلدية على تطوير محتويات سياحية جديدة من خلال تحويل نهر هان والمناطق الحضرية وتسلق الجبال والمناظر الليلية وغيرها إلى موارد سياحية.فعلى سبيل المثال، تنوي بلدية سيول تعزيز وتوسيع عروض الألعاب النارية في نهر هان من خلال ربطها مع المهرجانات الرئيسية، بما في ذلك مهرجان سيول، إلى جانب تنظيم عرض خاص للضوء بطائرات الدرون.كما تخطط لتوفير خدمات ترفيهية متنوعة من خلال تطوير محتويات سياحية خاصة لمختلف الجبال بالعاصمة.ومن المتوقع أيضا أن يقام مهرجان ثقافي يتم فيه ربط مقر الرئاسة القديم ومنطقة كوانغ هوا مون مع الموارد السياحية المحيطة، بما في ذلك المواقع التاريخية والثقافية والطبيعية في سيول.علاوة على ذلك، تخطط بلدية سيول لتعزيز الدعم والاستثمار في مجال صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض ذات القيمة المضافة العالية، حيث تنوي بناء بيئة رقمية باستخدام التقنيات المتقدمة مثل "ميتافيرس" و"الثنائي الرقمي" واستكشاف فعاليات مهمة تمثل سيول، مثل معرض الإلكترونيات الدولي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ومعرض المعلومات والاتصالات في مدينة برشلونة الإسبانية.وفي العام القادم تخطط سيول لتوفير خدمات سياحية وبيئة إدارة رقمية من خلال إدارة نظام المعلومات السياحية في المدينة، وإدارة محتويات ميتافيرس.