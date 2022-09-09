كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراجعان استراتيجية الردع المخصصة

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بمراجعة استراتيجيتهما الدفاعية المخصصة والتي صممت للرد على التهديدات النووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.وفي مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء أمس الأربعاء، قال الوزير "لي" إن البلدين الحليفين سيضعان تدابير استجابة محددة لمختلف سياقات التهديدات النووية وسيقومان بتضمينها في أول تغيير لخطة استراتيجية الردع المخصصة منذ 9 سنوات.وأوضح أن ذلك التغيير سببه تطور التهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية مقارنة بعام 2013 عندما وُضعت تلك الاستراتيجية، فضلا عن تحسن القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وتأتي التغييرات في استراتيجية البلدين الحليفين للردع ضد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في أعقاب تمرير قانون في كوريا الشمالية يسمح لها بتوجيه ضربات نووية وقائية إذا تعرضت للهجوم.كما سيتم تحديث الخطة "أوه بلان 5015" التي تنص على توجيه ضربات استباقية بعد أي هجوم من قبل كوريا الشمالية، وذلك في ضوء التقدم في القدرات النووية لبيونغ يانغ.