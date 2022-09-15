بريطانيا تدعو كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث

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كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الأربعاء عن أن الحكومة البريطانية وجهت دعوة لكوريا الشمالية لحضور الجنازة الرسمية للملكة "إليزابيث" الثانية المقرر عقدها يوم الاثنين القادم في لندن.ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية قوله إن هذه الدعوة على مستوى سفير، مستبعدا حضور "كيم جونغ أون" شخصيا.وأضاف أنه لن تتم دعوة سوريا وفنزويلا بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية حاليا بين بريطانيا وتلك الدول، كما شُطبت أفغانستان من قائمة المدعوين في ظل الوضع السياسي الراهن هناك.ومن المتوقع أن يحضر الجنازة حوالي 500 من كبار القادة والشخصيات، بمن في ذلك رؤساء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا.