اليابان تنفي وضع جدول مفصل لرحلة رئيس وزرائها إلى الولايات المتحدة

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قالت الحكومة اليابانية أمس الخميس إنها لم تحدد بعد البرنامج المفصل لزيارة رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" إلى نيويورك.وصرح مسؤولون يابانيون بهذا بعد أن أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن البلدين "اتفقا بكل سرور" على عقد قمة بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع القادم في نيويورك.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" للصحفيين خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن "كيشيدا" قد يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن العلاقات بين سيول وطوكيو لا تزال معقدة بسبب القضايا المتعلقة بالعمل القسري في اليابان في زمن الحرب والاسترقاق الجنسي، لكن الدبلوماسيين من البلدين على اتصال وثيق.كما شدد على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، واصفا كوريا الجنوبية بأنها جارة مهمة ينبغي على اليابان أن تتعاون معها للاستجابة للتحديات المختلفة التي تواجها طوكيو.