توقعات باستئناف برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول بين سيول وطوكيو

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قال الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم "تشونغ جين سوك" إن كوريا الجنوبية واليابان قد تستأنفان قريبا برنامج الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.وأوضح "تشونغ" للصحفيين أمس الخميس على هامش منتدى عُقد في جزيرة "جيجو" أنه يتوقع سماع أنباء طيبة بهذا الشأن في وقت ما خلال الأسبوع القادم.وبموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة الخاص بين البلدين، كان يُسمح للمواطنين من أحد البلدين بالسفر إلى البلد الآخر بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما، ولكن تم تعليقه في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.وأضاف الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم أنه زار اليابان في أبريل كمبعوث رئاسي خاص، ونقل التزام الرئيس "يون صوك يول" بتحسين العلاقات بين البلدين، وأنه منذ تلك الزيارة، استأنف البلدان الرحلات الجوية من وإلى مطاري "كيمبو" و"هانيدا"، تحسبا لزيادة عدد المسافرين واستئناف برنامج الإعفاء من التأشيرة في المستقبل القريب.