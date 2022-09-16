أسعار المساكن في كوريا تشهد أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من 13 عاما

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تراجعت أسعار المساكن على الصعيد الوطني في كوريا خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.ووفقا لبيانات صادرة عن مجلس العقارات الكوري أمس الخميس، انخفضت أسعار الشقق والمباني السكنية الأخرى في البلاد بنسبة 0.29% في أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق.ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ 13 عاما وسبعة أشهر، أي منذ يناير 2009، عندما انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.55%.كما كان الانخفاض في أغسطس أكبر من الانخفاض في يوليو بنسبة 0.08%.وأرجع المحللون هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع في أسعار المساكن إلى تشديد السياسات النقدية، والتوقعات بحدوث المزيد من التراجع في تكاليف المساكن.وقد تصدرت أسعار الشقق ذلك الانخفاض، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 0.51% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ يناير 2009 أيضا.وتراجعت أسعار المساكن في سيول بنسبة 0.24% في أغسطس، مع انخفاض تكاليف الشقق في العاصمة بمقدار 0.45%، وهو أكبر تراجع منذ تسع سنوات.