المكتب الرئاسي يطلب 87.8 مليار وون لبناء دار ضيافة رسمية جديدة

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طلب المكتب الرئاسي الكوري تخصيص ميزانية تزيد عن 80 مليار وون لبناء دار ضيافة حكومية جديدة بالقرب من مقر المكتب الرئاسي.وتم تأكيد الخطة في ميزانية عام 2023 لأموال الدولة التي قدمتها وزارة المالية إلى النائب "هان بيونغ دو" من الحزب الديمقراطي المعارض.ووفقا للخطة، تم تخصيص ميزانية قدرها 87 مليارا و863 مليون وون لبناء مرافق داخل مجمع المكتب الرئاسي لاستقبال الشخصيات الأجنبية واستضافة الأحداث المهمة الأخرى، مع تخصيص ما يقرب من 50 مليار وون للسنة الأولى من المشروع الذي يستمر لمدة عامين.ويسعى المكتب الرئاسي إلى إنشاء دار ضيافة جديدة لأن الدار الموجودة في مجمع "تشونغ وا ديه" الرئاسي لم تعد ذات جدوى بعد نقل مقر المكتب الرئاسي إلى منطقة "يونغ سان" وفتح المجمع الرئاسي السابق للجمهور.وقد أكد المكتب الرئاسي وجود تلك الخطة، لكنه أوضح أن حجم الميزانية ليس نهائيا لأنه يمكن أن يتغير خلال المداولات البرلمانية بشأن الميزانية.وقال المكتب في وقت سابق إن النقل سيتكلف 49.6 مليار وون.