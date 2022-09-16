انخفاض أسعار الواردات الكورية للشهر الثاني في أغسطس

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تراجعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس الماضي، على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام في الشهر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار الواردات في البلاد 149.45 نقطة في أغسطس، بانخفاض 0.9% عن الشهر الأسبق، ولكن بزيادة 22.9% مقارنة بالعام الماضي.وكان هذا هو الانخفاض الثاني على التوالي بعد أن سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 2.5% على أساس شهري في يوليو.ويُعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط العالمية، حيث انخفض سعر خام دبي، وهو خام النفط القياسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 6.3% في الشهر الماضي، لتنخفض أسعار منتجات النفط والتعدين بنسبة 2.2%.كما انخفض مؤشر أسعار الصادرات بمقدار 0.9% على أساس شهري إلى 128.17 نقطة في أغسطس، ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي أيضا.وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 13.4%.