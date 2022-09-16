مباحثات عمل بين سيول وواشنطن حول قانون تخفيض التضخم

Photo : KBS News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجراء محادثات على مستوى العمل خلال هذا الأسبوع لمعالجة المخاوف بشأن استبعاد السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية من الحوافز الضريبية بموجب قانون تخفيض التضخم الأمريكي.وتم إبرام هذا الاتفاق في اجتماع عُقد أمس الخميس في واشنطن بين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشو هيون دونغ" ونظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان".وقال نائب الوزير الكوري إن المسؤولين على مستوى العمل في البلدين سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو قبل نهاية الأسبوع لمناقشة القضايا العامة للقانون الجديد.ومن المرجح أن تشمل المحادثات الوزارات والإدارات المختلفة من كلا الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والصناعة في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي.كما التقى نائب الوزير "تشو" أيضا بالنائب "ستيف شابوت"، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والنائب "جيمي غوميز" من لجنة مجلس النواب للطرق.وفي الاجتماع، طلب "تشو" تعاونهما في الجهود المبذولة لحل قضية قانون تخفيض التضخم، وقد أفادت الأنباء أن النائبين الأمريكيين وعدا بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية للتوصل إلى حلول.