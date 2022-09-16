السياسية مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع

نقلت وزارة الخارجية الكورية عن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" تأكيده من جديد على التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع ضد التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "سوليفان" أدلى بهذه التصريحات أمس الخميس في اجتماعه مع النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" ونائب وزير الدفاع "شين بوم تشول"، اللذين يزوران واشنطن حاليا. وأعرب "سوليفان" عن أمله في أن يناقش البلدان الحليفان الطرق الفعالة والملموسة للردع في جلسة المجموعة الاستراتيجية الاستشارية للردع الموسع، وهي مجموعة تضم نواب وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.

وأعرب نواب الوزراء الكوريين الجنوبيين عن امتنانهم لسرعة استئناف حوار المجموعة على النحو الذي اتفق عليه رئيسا البلدين في القمة بينهما في مايو الماضي.

كما نقل نواب الوزراء موقف سيول ومخاوفها بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي، ودعوا واشنطن إلى دعم ملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان".





