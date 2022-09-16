واشنطن تدرس إرسال وفد للمشاركة في جنازة مسؤول مصائد الأسماك

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كشف النائب "ها تيه كيونغ" من حزب قوة الشعب الحاكم، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس إرسال وفد للمشاركة في جنازة مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قتلته كوريا الشمالية قبل عامين.وأدلى النائب "ها" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس في واشنطن، حيث يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات "الجمعية العامة للتحالف الدولي للبرلمانيين من أجل اللاجئين وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية".وقال إنه التقى مع "سكوت باسبي" النائب المساعد لمدير إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث طلب منه إرسال وفد إلى الجنازة.ووفقا للنائب الكوري، قال "باسبي" إنه سيدرس ذلك الطلب، لكنه لم يحدد من الذي سيتم إرساله.ومن المقرر أن تُقام يوم الخميس القادم مراسم جنازة "لي ديه جون" الذي قُتل برصاص جنود كوريين شماليين بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الغربي في شهر سبتمبر من عام 2020.