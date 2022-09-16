كوريا تحقق زيادة في عدد الوظائف بمقدار 807 آلاف في أغسطس

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ازداد عدد الوظائف في كوريا الجنوبية بأكثر من 800 ألف في شهر أغسطس الماضي، لكن النمو تباطأ للشهر الثالث على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة أن عدد العاملين في أغسطس بلغ 28 مليونا و410 آلاف، بزيادة مقدارها 807 آلاف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي لأشهر أغسطس منذ عام 2000، عندما ازداد عدد الوظائف بمقدار 848 ألف وظيفة.ومع ذلك، تباطأت وتيرة نمو الوظائف على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت أقل بحوالي 100 ألف وظيفة على أساس شهري في يونيو، وتراجعت بحوالي 20 ألفا في الشهرين التاليين.وقد سجل شهر يناير أعلى مستوى منذ 22 عاما حيث ازداد عدد الوظائف بأكثر من مليون وظيفة، وهو ما استمر في فبراير، قبل أن ينخفض عدد الوظائف الجديدة إلى 800 ألف في شهريْ مارس وأبريل، ثم يرتفع إلى أكثر من 900 ألف وظيفة في مايو.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليصل إلى 62.8% في الشهر الماضي.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.5% على أساس سنوي إلى 2.1%، مع تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 129 ألفا عن العام الماضي إلى 615 ألفا.