الرئيس يون يقوم بجولة تشمل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "يون صوك يول" بجولة تشمل كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.وفي أثناء زيارته لبريطانيا سيحضر الرئيس "يون" حفل استقبال يقيمه الملك "تشارلز الثالث" بعد غد الأحد، ويقدم تعازيه للملك في وفاة الملكة "إليزابيث".ويخطط الرئيس "يون" لزيارة كنيسة "ويست مينستر" التي يوجد فيها جثمان الملكة الراحلة، وزيارة أخرى للنصب التذكاري لقدامى المحاربين البريطانيين في الحرب الكورية ويقدم إكليلا من الزهور هناك.وسوف يحضر "يون" جنازة الملكة "إليزابيث" التي ستقام يوم الاثنين القادم في كنيسة "ويست مينستر"، ثم يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يلقى خطابا هناك يوم الثلاثاء.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون" سيؤكد في خطابه أن كوريا الجنوبية سوف توسع تضامنها مع الدول التي تحترم الحرية، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق السلام من خلال المواجهة المشتركة للمخاطر المتمثلة في تهديدات الحرب، والتهديدات النووية، وتهديدات حقوق الإنسان، كما سيؤكد استعداد كوريا الجنوبية لتقديم مساهمات ملموسة للمجتمع الدولي باستخدام القدرات العالية التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية.ومن المتوقع أن يشمل خطاب الرئيس "يون" أيضا دعوة لكوريا الشمالية إلى نزع أسلحتها النووية.وبعد ذلك، سيجتمع يون مع الأمين العام للأمم التحدة "أنطونيو غوتيريس" حيث يبحث معه عددا من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضايا كوريا الشمالية، وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقد الرئيس "يون" محادثات قمة ثنائية مع كل من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وسوف يتوجه الرئيس الكوري بعدها إلى كندا يوم الجمعة القادم في زيارة رسمية بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، ويبحث معه سبل تعميق المشاركة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا المتعلق بالأمن الاقتصادي.