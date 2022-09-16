سيول تسلم بكين 88 من رفات الجنود الصينيين المشاركين في الحرب الكورية

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أعادت كوريا الجنوبية للصين 88 من رفات الجنود الصينيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.وقد تم العثور على رفات الجنود الصينيين خلال عمليات البحث عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، والتي جرت خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام الماضي.وحضر مراسم حفل تسليم رفات الجنود الصينيين الذي أقيم اليوم الجمعة في مطار إنتشون الدولي نائب وزير الخارجية الكوري "لي دو هون"، ونائب الوزير الصيني لشؤون المحاربين القدامى، وعدد من مسؤولي لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقوات الأمم المتحدة، ولجنة الإشراف العسكري التابعة للأمم المتحدة.وقال نائب وزير الخارجية الكوري "لي" إن إعادة رفات الجنود الصينيين تأتى بناء على الروح الإنسانية، وكرمز للتعاون الودي بين كوريا الجنوبية والصين، مؤكدا أن البلدين سيعززان تعاونهما الودي بأشكال متعددة ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.وبذلك تكون الحكومة الكورية قد أعادت إلى الصين منذ عام 2014 وحتى الآن، 825 من رفات الجنود الصينيين الذين قتلوا في الحرب الأهلية الكورية.