الرئيس يون يعين المدعى العام ورئيس لجنة التجارة العادلة دون موافقة البرلمان

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قرر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعيين مرشحيْه لمنصبي المدعى العام ورئيس لجنة التجارة العادلة دون الحصول على موافقة من البرلمان، الذي فشل في اعتماد تقرير جلسة التأكيد الخاصة بهما.وقدم الرئيس "يون" على الفور شهادات تعيين للمرشح لمنصب المدعي العام "لي وان سوك"، والمرشح لمنصب رئيس لجنة التجارة العادلة "هان كي جونغ"، لكي يتوليا رسميا مهامها.وكان "لي" و"هان" قد خضعا لجلسات استماع برلمانية للتصديق على تعيينهما في أوائل شهر سبتمبر، لكن اللجان المعنية فشلت في اعتماد تقارير الاستماع حتى يوم أمس الخميس، وهو الموعد النهائي لتقديم التقارير، وذلك بسبب الخلافات الحزبية.وبهذا بلغ عدد الذين تم تعيينهم للمناصب العليا دون موافقة برلمانية 13 مسؤولا منذ تنصيب الرئيس "يون"، بمن فيهم وزير الخارجية "بارك جين"، ووزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين"، ووزير العدل "هان دونغ هون".