المسؤول الثالث في الحزب الشيوعي الصيني يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي تشان شو"، الذي يعد المسؤول رقم 3 في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، مع رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "كيم جين بيو"، كما سيقوم بزيارة مجاملة للرئيس "يون صوك يول".وكان المسؤول الصيني قد وصل إلى العاصمة سيول أمس الخميس على رأس وفد يتكون من 66 مسؤولا، في زيارة تستغرق 3 أيام.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع بين المسؤول الصيني ورئيس البرلمان الكوري بحث القضايا الاقتصادية المتعلقة بالتوريد المستقر للمواد الخام والمكونات، بالإضافة دور الصين في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.وبعد اجتماعه مع "كيم"، سيقوم "لي" بزيارة للرئيس "يون"، ومن المتوقع أن يتم خلالها بحث القضايا المتعلقة بإمكانية عقد محادثات قمة بينه وبين نظيره الصيني "شي جين بينغ".