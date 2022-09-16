النيابة العامة تداهم 20 مكانا بتهم رشوة تتعلق برئيس الحزب المعارض الرئيسي

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داهمت النيابة العامة اليوم الجمعة 20 مكانا ضمن التحقيقات في تهم الرشوة الموجهة إلى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وأرسل فرع "صونغ نام" التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" صباح اليوم عددا من وكلاء النيابة والمحققين إلى 20 موقعا، بما في ذلك شركة "دوسان" للهندسة والإنشاءات، ونادي كرة القدم بمدينة "صونغ نام"، وكذلك إلى مقر بلدية مدينة "صونغ نام".وتمت المداهمة بعد 3 أيام من تحويل الشرطة ملف قضية الرشاوى إلى النيابة العامة، والذي يتضمن اتهاما بأن عمدة مدينة "صونغ نام" السابق "لي جيه ميونغ" قد تورط في تغيير الغرض من استخدام الأرض لصالح شركة "دوسان"، وطالب في المقابل بتقديم دعم مالي قيمته 5 مليارات وون لنادي صونغ نام لكرة القدم، الذي كان "لي" يعمل حينذاك رئيسا له.كما شملت المداهمة عددا من المواقع، منها منزل مدير مكتب التنسيق السياسي لرئيس الحزب المعارض الرئيسي "جونغ جين سانغ" الذي كان يعمل حينذاك مديرا لمكتب الشؤون السياسية في مقاطعة كيونغ كي، ويعتبر من أكثر المقربين لرئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".