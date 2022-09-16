الرئيس يون يبدأ رحلته إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا

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شرع الرئيس "يون صوك يول" في رحلته الخارجية التي تستغرق 7 أيام والتي سيزور فيها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.وغادر الرئيس "يون" والوفد المرافق له إلى بريطانيا في حوالي الساعة 9:10 صباح اليوم الأحد من قاعدة سيول الجوية في "سونغ نام".ومن المقرر أن يصل الرئيس "يون" رفقة السيدة الأولى "كيم كون هي" إلى لندن بعد ظهر الأحد لحضور الجنازة الرسمية للملكة "إليزابيث" الثانية والمقرر عقدها يوم الاثنين في قاعة "وستمنستر".ثم سيتوجه "يون" إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيعقد عدة اجتماعات على هامشها.وسوف يلقي الرئيس "يون" خطابا رئيسيا في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء لطرح رؤيته لتوسيع التضامن العالمي بين الدول التي تشترك في قيم الحرية.ومن المتوقع أيضا أن يعقد "مون" محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبعد اختتام جدول أعماله في الأمم المتحدة، سيتوجه "يون" إلى "أوتاوا" بكندا لعقد قمة مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" يوم 23 سبتمبر، حيث يحتفل الجانبان بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.