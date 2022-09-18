يون يقدم تعازيه للملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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بدأ الرئيس الكوري يون صوك يول زيارة تستغرق يومين إلى المملكة المتحدة بحضور حفل استقبال لكبار الشخصيات الأجنبية، استضافه الملك تشارلز الثالث يوم أمس الأحد.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن يون قدم تعازيه للملك تشارلز في وفاة الملكة إليزابيث خلال الحدث الذي أقيم في قصر باكنغهام مساء أمس. ومن جانبه، أعرب العاهل البريطاني الجديد عن شكره للرئيس الكوري لزيارته للمملكة المتحدة، وتقديم تعازيه في وفاة الملكة الراحلة.وقد حضر حفل الاستقبال أيضا العديد من القادة العالميين وممثلي الدول، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإمبراطور الياباني ناروهيتو.وقد أجبرت ظروف المرور في لندن الرئيس الكوري على إلغاء الخطط التي تم تحديدها في الأصل ليومه الأول في المملكة المتحدة، بما في ذلك زيارة النصب التذكاري للحرب الكورية، والترحم على الملكة الراحلة الاحترام في كنيسة وستمنستر حيث يوجد جثمانها.ومن المقرر أن يحضر الرئيس الكوري يون الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث المقرر عقدها اليوم الاثنين في الدير برفقة السيدة الأولى كيم كيون هي، قبل أن يسافر إلى نيويورك في وقت لاحق من اليوم لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد قمم مع عدد من قادة دول العالم على هامشها.