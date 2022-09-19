إعصار نانمادول يجلب رياحا قوية وأمطارا إلى المناطق الجنوبية بدءا من ليلة الأحد

Photo : YONHAP News

جلب إعصار نانمادول أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية من كوريا اعتبارا من ليلة أمس الأحد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس إن الإعصار الرابع عشر لهذا الموسم قد اجتاز المياه على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من جزيرة كاجوشيما في جنوب غرب اليابان في الساعة 9 من صباح الأحد. ومن المتوقع أن يصل إعصار نانمادول، وهو إعصار "قوي للغاية" في الوقت الحالي، إلى جزيرة كيوشو اليابانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين ثم يتحرك صعودا باتجاه الشمال الغربي.ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة تصل إلى 60 ملليمترا في الساعة إلى المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية.ومن المتوقع أيضا هطول ما يصل إلى 150 ملليمترا أو أكثر من الأمطار في المناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة كيونغ سانغ، وبما يتراوح بين 50 و100 ملليمتر في الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 35 مترا في الثانية على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية الشرقية.