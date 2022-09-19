الحزب الحاكم يناقش فرض عقوبة إضافية على رئيس الحزب الموقوف

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ستعقد لجنة الأخلاقيات في حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية جلسة عامة لمناقشة فرض عقوبة إضافية محتملة على رئيس الحزب السابق "لي جون صوك".وإذا قررت اللجنة الشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية على لي، فقد يتم فرض هذه الإجراءات في جلستها المحددة يوم 28 سبتمبر. وقالت لجنة الأخلاقيات في يوم 1 سبتمبر إنها تحترم دعوة نواب الحزب لفرض عقوبات إضافية على لي، لانتقاده شديد اللهجة للحزب والمساعدين المقربين من الرئيس يون صوك يول.وينص دستور الحزب على أن العقوبة الإضافية يجب أن تكون أشد من العقوبة الأولية. وفي يوليو أوقفت لجنة الأخلاقيات لي عن إدارة شؤون الحزب لمدة ستة أشهر لمحاولته إتلاف الأدلة في اتهامات بتلقي خدمات جنسية ورشوة. وإذا بدأت اللجنة في إجراءات تأديبية إضافية، فمن المرجح أن يواجه لي عقوبة أشد من التعليق لمدة ستة أشهر.