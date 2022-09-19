رفع وضع الاستجابة الحكومية للطوارئ إلى المستوى 2 استعدادا للإعصار نانمادول

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تمت ترقية موقف الاستجابة للطوارئ في المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة في كوريا إلى المستوى الثاني أمس الأحد، حيث يتجه إعصار نانمادول نحو الشمال.وقال المقر التابع لوزارة الداخلية والسلامة، إنه تم رفع وضع الاستجابة للطوارئ للأعاصير والأمطار الغزيرة بدرجة واحدة إلى المستوى الثاني اعتبارا من ظهر أمس الأحد.ويذكر أن نانمادول، وهو الإعصار الرابع عشر في هذا الموسم، يصنف حاليا على أنه إعصار "قوي جدا" مع ضغط مركزي يبلغ 935 هكتوباسكال، وسرعة رياح قصوى لا تقل عن 49 مترا في الثانية. وأمر وزير الداخلية لي سانغ مين باتخاذ إجراءات شاملة لمنع وقوع أي إصابات في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.وقد تم حتى الساعة 11 من صباح أمس الأحد إغلاق سبعة مواقع في حديقة كيونغ جو الوطنية، وخمس مناطق في حديقة هاللا الوطنية في جزيرة جيجو. وسوف يعقد المقر اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء هان دوك سو للتحقق من استعدادات الحكومة للإعصار.