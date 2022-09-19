تحذير من الإعصار نانمادول في المناطق الجنوبية من كوريا

Photo : YONHAP News

تم إصدار تحذير من الأعاصير في المناطق الجنوبية الشرقية من كوريا الجنوبية مع اقتراب الإعصار الرابع عشر في هذا الموسم، نانمادول، من شبه الجزيرة الكورية.ووفقا للمقر المركزي للسلامة في الكوارث والإجراءات المضادة، تم إصدار التحذير لكل من بوسان وأولسان ومقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ. وقد تم إغلاق أربع حدائق وطنية في جيجو وفي المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية للجمهور، كما تأثرت حركة السفر في تلك المناطق بشكل متزايد، حيث تم تعليق 12 رحلة جوية و12 رحلة بحرية.ومع زيادة سرعة الرياح، سجلت بعض المناطق في المناطق الساحلية الجنوبية سرعة رياح تزيد عن 24 مترا في الثانية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفقا لمكتب هيئة الأرصاد الجوية الكورية في مدينة بوسان.وقالت الهيئة إن المناطق الساحلية الجنوبية والمناطق الداخلية الشرقية ستظل تحت تأثير الرياح القوية حتى بعد ظهر اليوم الاثنين، مع سرعة رياح تتراوح بين 25 و35 مترا في الثانية، كما يُتوقع أن تؤثر على بعض أجزاء أخرى من المناطق الجنوبية.