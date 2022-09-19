كوريا تشهد أمطارا غزيرة بسبب الإعصار نانمادول

من المتوقع أن تصل معدلات الأمطار إلى 80 ملليمترا في المناطق الجنوبية والشرقية من كوريا اليوم الاثنين، حيث يمر الإعصار القوي نانمادول بالقرب من شبه الجزيرة الكورية صباح اليوم.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الاثنين إن معدلات هطول الأمطار ستتراوح بين 20 و80 ملليمترا في الجزء الشرقي من مقاطعة كانغ وان، والمناطق الساحلية في مقاطعة كيونغ سانغ، والأجزاء الجبلية الشمالية الشرقية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، اليوم الاثنين.وسوف تضرب بعض هذه المناطق أمطارٌ غزيرة تصل إلى 30 ملليمترا في الساعة، وربما تكون مصحوبة بعواصف ورعد وبرق.وسوف تؤثر الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 35 مترا في الثانية على المناطق الساحلية في كيونغ سانغ حتى بعد ظهر اليوم، بينما ستشهد جزيرة جيجو رياحا بسرعة تتراوح بين 15 و25 مترا في الثانية.وأضاف التقرير أن العاصفة الاستوائية الرابعة عشرة لهذا الموسم ستمر بالقرب من مدينة ديغو في الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، ثم إلى مدينة بوهانغ ظهرا، وجزيرة أوللونغ في الساعة 5 مساء.