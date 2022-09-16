الحكومة الكورية تكمل توفير الأرض للولايات المتحدة لتشغيل نظام ثاد

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أكملت الحكومة الكورية الجنوبية عملية منح الأرض للولايات المتحدة ضمن الإجراءات لتطبيع تشغيل وحدات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في منطقة "سونغ جو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ".وتبين أنه قد تم توقيع وثيقة بشأن توفير أرض للولايات المتحدة يوم الثامن من سبتمبر الجاري في اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية وضع القوات الأمريكية المتمركز في كوريا الجنوبية، والتي تتكون من مسؤولي وزارة الخارجية الكورية وقادة القوات الأمريكية المتميكزة في كوريا الجنوبية.وبهذا تم منح ما مجموعه 730 ألف متر مربع من الأراضي، بما في ذلك 330 ألف متر مربع تم توفيرها للجانب الأمريكي في عام 2017.وقد قامت الحكومة الكورية في شهر أغسطس الماضي بتشكيل لجنة لتعمل على إجراء تقييم الآثار البيئية لقاعدة "ثاد"، وهو ما يشير إلى أن الجهود المبذولة لتطبيع عمليات القاعدة دخلت مرحلتها النهائية بشكل فعال.