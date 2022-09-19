لا تعليق من المكتب الرئاسي الكوري حول تقارير قمة يون وكيشيدا

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رفض المكتب الرئاسي في سيول التعليق على تقارير وسائل الإعلام اليابانية بأنه من غير المرجح عقد قمة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان هذا الأسبوع.وقال مسؤول رفيع في المكتب الرئاسي يرافق الرئيس يون صوك يول خلال جولته التي تشمل ثلاث دول، هي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إن المكتب الرئاسي رسميا "ليس لديه تعليق" على هذا الموضوع، وذلك ردا على أسئلة ذات صلة من الصحفيين في لندن مساء أمس الأحد.وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تغيير في توقعات المكتب الرئاسي لترتيب القمة، أجاب المسؤول بلا، وأضاف أنه سيتم تقديم المزيد من التوضيحات في وقت لاحق. وكانت صحيفة سانكي شيمبون اليابانية قد قالت أمس الأحد إن طوكيو تتجه إلى عدم عقد قمة بين يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وجاء التقرير بعد أن أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الدولتين اتفقتا على عقد القمة في نيويورك، موضحا أن التنسيق جار لاتخاذ قرار بشأن الجدول الزمني المحدد للقمة.وقالت الصحيفة اليابانية إن حكومة طوكيو قدمت احتجاجا إلى سيول بشأن هذا الإعلان.