توقيع صفقة رئيسية لتصدير 48 مقاتلة خفيفة كورية لبولندا

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تم توقيع صفقة رئيسية لتصدير مقاتلات خفيفية كورية من طراز "إف إيه 50" لبولندا.وقالت إدارة برنامج اقتناع الدفاع الكورية إنها وقعت صفقة مع هيئة الأسلحة البولندية يوم الجمعة الماضي لتصدير 48 طائرة مقاتلة خفيفة كورية إلى بولندا، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 3 مليارات دولار.وقد حضر مراسم توقيع الصفقة الرئيس البولندي "أندجي دودا"، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشزاك"، ورئيس إدارة برنامج اقتناع الدفاع الكورية "أوم دونغ هوان"، ورئيس شركة صناعات الفضاء الكورية "كانغ كو يونغ".وجاء توقيع هذه الصفقة ضمن الصفقة الشاملة التي تم توقيعها يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي بين الشركات الكورية وهيئة الأسلحة البولندية لتصدير الأسلحة الكورية لبولندا.وبموجب الصفقة، سيتم تصدير أول 12 مقاتلة من طراز "إف إيه 50" للجانب البولندي في النصف الثاني من العام القادم، لتحل محل طائرات ميغ 29 ذات التقنية التي تعود للحقبة السوفيتية.كما سيتم تسليم 36 طائرة باقية خلال الفترة من عام 2025 وحت عام 2028.وكان قد تم توقيع صفقات رسمية أخرى لتصدير الأسلحة الكورية لبولندا في شهر أغسطس الماضي، منها دبابات من طراز "كي 2" ومدافع هاوتزر من طراز "كي 9".