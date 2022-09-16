إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل أقل مستوياتها منذ 10 أسابيع

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 19 ألفا و407 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 289 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 24 مليونا و413 ألفا و873 شخصا.وشهد عدد حالات الإصابة الجديدة انخفاضا بمقدار حوالي 15 ألف حالة مقارنة باليوم الأسبق، لتسجل بذلك أقل مستوياتها منذ يوم الحادي عشر من شهر يوليو الماضي.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 19 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 508 أشخاص.وبلغ إحمالي عدد الوفيات 27 ألفا و867 حالة وفاة حتى الآن، بزيادة مقدارها 39 حالة وفاة مقارنة باليوم الأسبق.