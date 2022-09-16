سيول تؤكد أنها سترد بقوة على بيونغ يانغ في حالة انتهاك الاتفاق العسكري المشترك

Photo : YONHAP News

حذرت وزارة الدفاع الكورية الجوبية من أن سيول سترد ردا قويا على كوريا الشمالية في حالة انتهاك بيونغ يانغ للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين في التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2018.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع "مون هونغ شيك" اليوم الاثنين، حيث شدد على ضرورة التزام الكوريتين بما ينص عليه الاتفاق من أجل تخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة المتبادلة بينهما.وفيما يخص التحركات العسكرية الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى الرابعة على توقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين، قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي بعد انتهاء تدريباته العسكرية الصيفية، مؤكدا على أن الجيش الجنوبي على أهبة الاستعداد لأي تطورات.