سيول تؤكد أنها سترد بقوة على بيونغ يانغ في حالة انتهاك الاتفاق العسكري المشترك

حذرت وزارة الدفاع الكورية الجوبية من أن سيول سترد ردا قويا على كوريا الشمالية في حالة انتهاك بيونغ يانغ للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين في التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2018.
جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع "مون هونغ شيك" اليوم الاثنين، حيث شدد على ضرورة التزام الكوريتين بما ينص عليه الاتفاق من أجل تخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة المتبادلة بينهما.
وفيما يخص التحركات العسكرية الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى الرابعة على توقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين، قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي بعد انتهاء تدريباته العسكرية الصيفية، مؤكدا على أن الجيش الجنوبي على أهبة الاستعداد لأي تطورات.