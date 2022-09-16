سيول تصف القانون النووي الكوري الشمالي بأنه دليل على انعدام نية نزع السلاح النووي

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الجنرال "كيم سونغ كيوم" إن تبني كوريا الشمالية قانونا يخوّل لها توجيه ضربة نووية وقائية يدل على انعدام نيتها تجاه نزع السلاح النووي وسعيها لتحميل مسؤولية الوضع الحالي على كوريا الجنوبية وحلفائها.وأكد الجنرال "كيم" في تصريح أدلى به أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية اليوم الاثنين أن تبني هذا القانون هو إعلان من جانب كوريا الشمالية عن مكانتها كدولة مالكة لأسلحة نووية، ونيتها لعدم نزع هذا السلاح النووي.وأضاف أن كوريا الشمالية تهدف من وراء تبني ذلك القانون إلى فرض ضغوط على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتحميل مسؤولية الوضع الحالي على كوريا الجنوبية وحلفائها.وردا على سؤال حول استعداد كوريا الجنوبية لمواجهة الهجوم النووي الاستباقي الذي قد تشنه كوريا الشمالية، قال الجنرال "كيم" إن الجيش الكوري الجنوبي لديه خطة لمواجهة مثل ذلك الهجوم.