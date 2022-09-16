عودة الممثل لي جونغ جيه حاملا جائزة إيمي

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عاد إلى كوريا أمس الأحد الممثل "لي جونغ جيه" بعدما تسلم جائزة إيمي لأفضل ممثل.وفور وصوله إلى مطار إنتشون الدولي بعد حضوره حفل توزيع جوائز "إيمي" في لوس أنجلس بالولايات المتحدة، ومهرجان "تورونتو" في كندا الذي تم فيه عرض فيلمه "هَنت" بصفته مخرجا للفيلم، قال الممثل "لي" إن السبب في فوزه بجائزة "إيمي" يعود للتقدم في المحتويات الكورية وزيادة اللقاءات والتواصل مع الجمهور العالمي.وأكد على أنه سيبذل جهودا أكثر من أجل عولمة المحتويات الكورية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإجراء تعديلات على المحتويات التي تنتج حاليا داخل كوريا الجنوبية لتكون محتويات عالمية.وفيما يتعلق بخطة المخرج "هوانغ دونغ هيوك" للإسراع في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" خوفا من احتمال تعرض ممثلي الموسم الأول، بمن فيهم بطل المسلسل "لي"، للشيخوخة بشكل مفاجئ، قال "لي" إنه لا داعي للقلق بشأن التقدم في العمر، مؤكدا على أنه سيعتني بصحته جيدا.ويذكر أن الممثل "لي" ظل يمضي قدما نحو مجال السينما العالمية، مع اختياره بطلا من أبطال الموسم القادم من فيلم "حرب النجوم"، وفوزه بجائزة "إيمي".