المكتب الرئاسي: الرئيس يون سيوقع في كتاب العزاء بعد انتهاء جنازة الملكة

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قال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون صوك يول" سيوقع في كتاب العزاء بعد حضور جنازتها الرسمية اليوم الاثنين.وأوضحت كبيرة المساعدين الرئاسيين "كيم أون هيه" اليوم الاثنين أن رؤساء الدول الذين وصلوا مبكرا بعد ظهر الأحد تمكنوا من التوقيع في كتاب العزاء، أما الذين وصلوا بعد الساعة 2 ظهرا من أمس الأحد فسوف يوقعون في كتاب العزاء اليوم الاثنين.وكان "يون" يخطط في الأصل لزيارة "وستمنستر هول" في لندن، حيث يقع نعش الملكة، والتوقيع في كتاب العزاء أمس الأحد. وقال المكتب الرئاسي إن تلك الخطة تغيرت بسبب ازدحام المرور.ونفت "كيم" تكهنات بعض وسائل الإعلام المحلية بأن المسؤولين البريطانيين أساؤوا معاملة الرئيس "يون" بسبب تغيير موعد التوقيع في كتاب العزاء، وأكدت أن العائلة الملكية وفرت سيارة مخصصة وأفراد أمن لصحبة "يون" وزوجته.وشددت "كيم" على أن الرئيس عومل باحترام، وقالت إن التركيز اليوم يجب أن يكون على الحداد والعزاء، وأن التقارير والشائعات لا ينبغي أن تستخدم في النزاعات السياسية الداخلية.