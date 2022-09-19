الرئيس يون يشارك في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية

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أقيمت الجنازة الرسمية لملكة بريطانية الراحلة "إليزابيث" الثانية صباح اليوم الاثنين في لندن.وبدأت مراسم الجنازة في الساعة 11 صباحا في كنيسة "وستمنستر" بحضور حوالي ألفي شخص، من بينهم الرئيس "يون صوك يول" وحوالي 500 من رؤساء وزعماء الدول.وقد أعرب "يون" عن عزائه أمس الأحد خلال حدث رسمي أقيم لكبار الشخصيات الأجنبية استضافه الملك "تشارلز" الثالث في قصر "باكنغهام".وأخبر الرئيس الملك أنه سيظل يتذكر الملكة دائما، وهي أطول ملوك بريطانيا حكما، قائلا إنها كرست حياتها كحارسة للسلام والحرية. وقال "يون" إن الشعب الكوري يشعر بالحزن لوفاتها.كما هنأ "يون" الملك "تشارلز" الثالث على توليه العرش البريطاني.وسوف تكون المحطة التالية للرئيس "يون" في جولته الخارجية هي الولايات المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدا الثلاثاء. وسيعقد عدة محادثات قمة على هامشها.