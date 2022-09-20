الرئيس الكوري يحضر جنازة الملكة إليزابيث ويوقع في سجل العزاء

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حضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية يوم أمس الاثنين في لندن.وقال للمكتب الرئاسي في سيول إن الرئيس يون والسيدة الأولى "كيم كون هي" قد حضرا الجنازة في الساعة 11 صباحا في كنيسة وستمنستر، إلى جانب حوالي 500 من رؤساء الدول وأعضاء العائلة المالكة في بريطانيا.وجلس الرئيس الكوري وزوجته في الصف الرابع عشر في القسم الجنوبي من الكنيسة، وهو الصف المخصص لقادة دول العالم وأفراد العائلة المالكة، خلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، وفي نفس الصف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته. وبعد الجنازة، وقع الرئيس يون في سجل العزاء حيث ترحم على روح الملكة الراحلة، وأعرب عن تعازيه للعائلة المالكة والشعب البريطاني.وأضاف أنه كان شرفا له أن يشارك هذا الوقت من عهد الملكة الراحلة. وفي وقت لاحق من يوم أمس الاثنين، منح الرئيس الكوري ميدالية لمحارب بريطاني مخضرم في الحرب الكورية في حفل أقيم لهذا الغرض. وفي ختام رحلته إلى بريطانيا، غادر الرئيس يون متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإجراء محادثات قمة على هامشها.