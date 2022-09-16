الرئيس يون يغادر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" بريطانيا متوجها إلى الولايات المتحدة في رحلة تستغرق ثلاثة أيام، بعد حضوره الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.وغادر يون والوفد المرافق له إلى نيويورك في حوالي الساعة 1:15 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا على متن طائرة الرئاسة من مطار "ستان ستِد" في لندن. وسوف يأخذ الرئيس يون بعض الراحة بعد وصوله إلى نيويورك، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا رئيسيا فيها اليوم الثلاثاء، يحدد من خلاله رؤيته لتوسيع التضامن العالمي بين الدول التي تحترم قيم الحرية وتشاركها.كما سيعقد الرئيس الكوري محادثات قمة مع رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الياباني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة العلاقات الثنائية وعدد من القضايا المعلقة.وقد حضر الرئيس يون والسيدة الأولى كيم كون هي الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر في لندن أمس الاثنين، إلى جانب حوالي 500 من رؤساء الدول وأعضاء العائلة المالكة البريطانية.وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال يون على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، إنه ليس فقط بريطانيا، بل إن كل العالم يشعر بالحزن على وفاة الملكة إليزابيث، وأنه لن ينسى تفاني الملكة الراحلة في خدمة الحرية والسلام، والقيم العالمية للإنسانية.