محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية واليابان في الولايات المتحدة

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان محادثات في الولايات المتحدة قبيل محادثات القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني، في نيويورك.وقالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية الكوري بارك جين عقد مباحثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي لمدة 50 دقيقة في أحد الفنادق في نيويورك بعد ظهر أمس الاثنين. وبعد المحادثات، قال الوزير بارك للصحفيين إن الجانبين أجريا مناقشات جيدة، موضحا أنهما اتفقا على العمل على تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو بإخلاص.وأضافت المصادر أن المناقشات المعمقة بين الوزيرين شملت قضية تعويض الضحايا الكوريين الجنوبيين من العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، حيث أوضح الوزير بارك لنظيره الياباني الحلول الممكنة للقضية التي تمت مناقشتها ضمن لجنة حكومية مدنية، بما في ذلك جمع أموال من القطاع الخاص لتعويض الضحايا.كما نقل بارك آراء جميع الأطراف في كوريا، بمن في ذلك الضحايا، ودعا اليابان إلى الرد بصدق. وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرين اتفقا على مواصلة الحوار والتشاور بين السلطات الدبلوماسية في البلدين.