بدء التطعيم بلقاحات الإنفلونزا للمجموعات عالية الخطورة اعتبارا من الغد الأربعاء

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ستبدأ السلطات الصحية الكورية في التطعيم بلقاحات الإنفلونزا مجانا للفئات عالية الخطورة اعتبارا من الغد الأربعاء، حيث تسعى السلطات الكورية الجنوبية إلى درء حدوث تفشٍ خطير للإنفلونزا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين، إنه سيتم توفير هذه التطعيمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و13 عاما، والنساء الحوامل، وكذلك الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، في حوالي 20 ألف مستشفى ومنشأة طبية في جميع أنحاء البلاد.وسوف يتم توزيع اللقاحات اعتبارا من الأربعاء للأطفال الذين لم يتلقوا لقاحات ضد الإنفلونزا مطلقا ويجب أن يتلقوا جرعتين، بينما سيتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما والذين يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط، من تلقيها اعتبارا من يوم 5 أكتوبر، بينما سيتمكن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من تلقي لقاحات الإنفلونزا اعتبارا من يوم 12 أكتوبر.ودعت رئيسة هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها "بيك كيونغ ران" الجمهور إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا، مشددة على أهميته هذا العام، حيث تضاءلت المناعة الطبيعية ضد الإنفلونزا على مدار العامين الماضيين.