حاملة طائرات أمريكية تزور كوريا الجنوبية يوم الجمعة لإجراء تدريبات مشتركة

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ستقوم مجموعة حاملة طائرات أمريكية بزيارة إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية.ووفقا للقوات البحرية الكورية أمس الاثنين، من المقرر أن تصل المجموعة الأمريكية الضاربة المكونة من ثلاث سفن "يو إس إس رونالد ريغان"، والمدمرة المجهزة "يو إس إس باري إيجيس" وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس تشانسيلورز فيل" إلى قاعدة بحرية في بوسان يوم الجمعة.وتعد هذه هي أول زيارة لكوريا الجنوبية من قبل مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة منذ أكتوبر 2018 عندما أجرت كوريا تدريبات بحرية في جزيرة جيجو. وكان من المقرر مبدئيا وصول المجموعة يوم الخميس، لكنه تأخر حتى الجمعة بسبب إعصار نانمادول.وأوضحت القوات البحرية أن هذه الزيارة جزء من إجراءات المتابعة للاتفاق بين الرئيس يون صوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في مايو الماضي لنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة.وتخطط القوات البحرية في البلدين لإجراء مناورة مشتركة قريبا في المياه الشرقية لكوريا الجنوبية لتعزيز الموقف العسكري.