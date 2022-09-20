وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قانون تخفيض التضخم

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يبدأ وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" زيارة اليوم الولايات المتحدة لبحث مسألة استبعاد السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية من الحوافز الضريبية الأمريكية، وذلك بموجب قانون تخفيض التضخم الأمريكي.ووفقا لوزارة الصناعة الكورية، ستمتد زيارة الوزير لي للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حيث يلتقي بوزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" وعدد من أعضاء الكونغرس لنقل مخاوف سيول بشأن ذلك القانون.وسوف يسعى الوزير الكوري أيضا إلى الحصول على تأكيدات من قبل واشنطن بأن الشركات الكورية في الولايات المتحدة لن تتأثر بتحرك الولايات المتحدة الهادف إلى حماية التكنولوجيا الحيوية المحلية وصناعة التصنيع الحيوي، بناء على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي.وتأتي زيارة الوزير الكوري في أعقاب سلسلة من الرحلات إلى الولايات المتحدة قام بها كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين لمناقشة مخاوف سيول بشأن القانون الجديد، بما في ذلك زيارة وزير التجارة "آن دوك غُن" في وقت سابق من هذا الشهر.