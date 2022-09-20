البرلمان الكوري يعقد جلسة استجواب حول شؤون الدبلوماسية والتوحيد والأمن

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يستمر البرلمان الكوري في عقد جلسات استجواب الحكومة اليوم الثلاثاء، لتغطي سياسات الحكومة في الشؤون الخارجية والتوحيد والأمن.وفي اليوم الثاني من جلسات الاستجواب التي تستمر أربعة أيام، سيقوم رئيس الوزراء "هان دوك سو" والنائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" ووزير التوحيد "كوان يونغ سيه" ووزير الدفاع "لي جونغ سوب"، بالإجابة على أسئلة النواب، حيث يُتوقع أن يتصادم الحزبان الحاكم والمعارض بشأن الحوادث المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك قضية مصرع مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي في عام 2020 بواسطة جنود كوريين شماليين في البحر الغربي، ومسألة ترحيل صيادين كوريين شماليين المثيرة للجدل في عام 2019.ومن المتوقع أيضا أن يتم استجواب رئيس الوزراء والوزراء حول نقل مقر رئاسة الأركان المشتركة، واستجابة الحكومة لقانون تخفيض التضخم الأمريكي، وإعفاءات الخدمة العسكرية المحتملة لفرقة "بي تي إس".وسوف تركز جلسة الاستجواب غدا الأربعاء على الشؤون الاقتصادية، قبل مناقشة قضايا التعليم والمجتمع والثقافة يوم الخميس.