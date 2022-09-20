رئيس هيئة التجنيد العسكري يحذر من الخدمة البديلة لبي تي إس

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس هيئة التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية عن حذره بشأن السماح لأعضاء فرقة بي تي إس باستبدال خدمتهم العسكرية الإلزامية بخدمة أخرى.وصرح "لي كي شيك" لوكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين بأنه في حين أن إنجازات بي تي إس مذهلة بالتأكيد، فإن ربطها بالخدمة العسكرية يتطلب "إجماعا اجتماعيا" من أجل تحقيق العدل.وجاءت هذه التصريحات وسط دعوات متزايدة من قبل الدائرة السياسية لإعفاء الفرقة الشبابية من التزاماتها العسكرية، بحيث تقوم بدلاً من ذلك بخدمة أخرى، وهو ما يتاح حاليا للرياضيين الفائزين بجوائز دولية والموسيقيين الكلاسيكيين ولكن ليس لفناني البوب.وعند الحديث عن موسيقى الكيبوب، ميّز "لي" بين التقييمات التي يجريها خبراء موثوقون وبين مبيعات الألبومات أو تصنيفات المخططات الموسيقية، حيث لا يمكن التسوية بين الاثنتين.وألمح "لي" إلى نيته تحسين نظام الخدمات البديلة في أعقاب الجدل المتزايد، لكنه أكد أنه ليس من الصواب إضافة مجالات أو إنجازات جديدة إلى قائمة التصفيات، بينما تسعى كوريا حاليا إلى تقليص تلك القائمة.