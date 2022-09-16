منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع 2.8% نموا للاقتصاد الكوري هذا العام

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توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تحقق كوريا نموا اقتصاديا بمعدل يصل إلى 2.8% هذا العام.جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة أمس بعنوان "تقرير الاقتصاد الكوري لعام 2022"، حيث رفعت توقعاتها السابقة في شهر يونيو بمقدار 0.1%، وهو ما يعد أمرا نادرا نظرا لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.وكان البنك المركزي الكوري قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 2.7% في شهر مايو الماضي، ثم إلى 2.6% في يوليو، بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 2.3%.لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت أن ينمو استهلاك القطاع الخاص في كوريا الجنوبية بنسبة 3.7% استفادة من التغلب الناجح على جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي الناتج عن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، ليلعب دورا رئيسيا في النمو الإجمالي.ومن ناحية أخرى، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم بمقدار 0.3% مقارنة مع توقعاتها السابقة، لتبلغ 2.2%.