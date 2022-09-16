المحكمة تقضي بتعويض الحكومة عن أمراض الدماغ الناتجة عن التطعيم ضد كورونا

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أصدرت محكمة سيول المحلية حكما بأنه يتوجب على الحكومة تعويض الضحايا الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض الدماغ بعد تلقيهم تطعيمات ضد فيروس كورونا.وكان مواطن كوري في الثلاثينيات من العمر قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الـ19 من شهر أغسطس الماضي، وطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة برفض التعويض عن أضرار التطعيم الوقائي، وقد أصدرت المحكمة قرارا بأحقية المدعى في هذه الدعوى.وأشارت المحكمة إلى أن المدعي كان يتمتع بصحة جيدة قبل التطعيم، ولم يكن لديه أي أعراض عصبية أو سجلات مرضية، لكنه شهد بعض الأعراض مثل الصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم، ضمن الأعراض السلبية الناتجة عن التطعيم.وقالت المحكمة أيضا إنه من المعقول وجود علاقة سببية بين هذه الأعراض والتطعيم، وهو ما رفضته هيئة السيطرة على الأمراض كأساس لرفض التعويض.الجدير بالذكر أن المتقدم بالدعوى تلقى تطعيما بلقاح استرازينيكا في نهاية شهر أبريل الماضي، وبعدها تعرض للحمى ثم ظهرت عليه أعراض الدوخة وتنميل الساقين وغيرها، وتم تشخيص هذه الأعراض في أحد المستشفيات بأنها نتيجة لحدوث نزيف في المخ، وتشوه في الكهف الدماغي، واعتلال في الأعصاب.ومن ثم تقدمت أسرته بطلب تعويض عن تلك الأضرار إلى هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلا أن الهيئة رفضت تقديم التعويض بحجة عدم وجود علاقة سببية بين هذه الأعراض والتطعيم.