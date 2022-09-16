معرض خاص لأعمال الرسم الغربية من تبرعات رئيس سام سونغ الراحل

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من المتوقع أن يقام معرض يتم فيه استعراض مختلف لوحات الرسم الغربية التي تبرع بها رئيس مجموعة شركات سام سونغ الراحل " لي كون هي".وصرح المركز الوطني الكوري لفن الرسم الحديث بأنه سيقيم المعرض الخاص لمجموعة لي كون هي، بعنوان: "من مونيه إلى بيكاسو، لحظات جميلة في باريس"، في الفترة من 21 سبتمبر وحتى 26 فبراير من العام القادم، ومن المتوقع أن يتم من خلاله عرض 97 لوحة فنية بارزة في فن الرسم الحديث الغربي، وهي 7 لوحات لكل من "غوغان" و"سلفادور دالي" و"رينوار" و"مونيه" و"ميرو" و"شاغال" و"بيسارو"، و90 قطعة سيراميك صنعها بيكاسو، وذلك من بين 1488 عملا كان رئيس مجموعة سام سونغ الراحل قد تبرع بها.الجدير بالذكر أن جميع هذه الأعمال الفنية، باستثناء لوحة مونيه، سيتم الكشف عنها أمام الجمهور لأول مرة حتى الآن. ويشار إلى أن أعمال بيكاسو البارزة التي ستُعرض في هذا المعرض كان قد أنتجها فيما بين عامي 1948 و1971.