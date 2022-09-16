الحكومة الكورية تدرج الطاقة النووية ضمن قائمة مصادر الطاقة الصديقة للبيئة

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أدرجت الحكومة الكورية الجنوبية رسميا توليد الكهرباء بالطاقة النووية ضمن القائمة الكورية لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة.وكشفت وزارة البيئة عن مسودة القائمة ذات الصلة اليوم، موضحة أنها تخطط لوضع القائمة النهائية من خلال جمع آراء الخبراء والقطاع الصناعي والجماعات المدنية.وفقا للوزارة، تم إدراج أعمال البحث والتطوير والإثبات الخاصة بالتقنيات الرئيسية للطاقة النووية ضمن المجال الأخضر، بينما تم إدراج إنشاء المفاعلات النووية ومواصلة تشغيلها في مجال التحول.الجدير بالذكر أن المجال الأخضر يشير إلى الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الحياد الكربوني وتحسين البيئة، بينما يشير مجال التحول إلى الأنشطة الاقتصادية الانتقالية نحو الحياد الكربوني.وأوضحت الحكومة الكورية أن توليد الكهرباء بالطاقة النووية من مصادر الطاقة المهمة للتكيف مع تغير المناخ وحل أزمة الطاقة، مشيرة إلى أنها توصلت إلى ضرورة الاستخدام المتوازن للطاقة المتجددة والطاقة النووية، وبالتالي أدرجت الطاقة النووية ضمن قائمة التصنيف الأخضر، التي تضم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في تحقيق 6 أهداف بيئية رئيسية، بما في ذلك تخفيض غازات الدفيئة، والتكيف مع تغير المناخ، لتصبح معيارا خاصا للتعرف على ما إذا كانت تقنية معينة أو نشاط صناعي صديقا للبيئة أم لا.وإذا تم تصنيف تقنية ما أو نشاط ما ضمن تلك القائمة، فإنه يمكن لممارسيها تلقي مختلف المزايا المالية من الحكومة مثل السندات الخضراء والاستثمارات في الأجهزة المالية المحلية.وكانت الحكومة الكورية السابقة قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي، دليل قائمة التصنيف الأخضر الكورية لكنه لم يشمل الطاقة النووية.