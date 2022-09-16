ميزانية العام القادم لا تشمل تكلفة نقل مقر هيئة الأركان المشتركة

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اتضح أن التكلفة اللازمة لنقل مقر هيئة الأركان المشتركة، الناتج عن انتقال المكتب الرئاسي إلى منطقة "يونغ سان"، لم تُدرج في ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم.وتنوي هيئة الأركان المشتركة التي يقع مقرها حاليا في منطقة يونغ سان للانتقال إلى منطقة "نام تيه ريونغ" في مدينة كواتشون حتى عام 2026.وكانت اللجنة المسؤولة عن نقل المكتب الرئاسي قد توقعت في شهر مارس الماضي أن تبلغ تكلفة نقل المكتب الرئاسي إلى منطقة يونغ سان حوالي 120 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 88 مليونا و900 ألف دولار، لكن هذا المبلغ تضاعف في شهر مايو الماضي بعد انطلاق الحكومة الجديدة ليصل إلى ما بين 200 و300 مليار وون.وقد اتضح أنه لم يتم إدراج تكلفة نقل مقر هيئة الأركان المشتركة في ميزانية العام القادم.وأوضحت السلطات العسكرية أنها لم تتمكن من وضع خطة لميزانيتها بسبب عدم إتمام دراسة الجدوى المعنية.ونتيجة لذلك، يتوقع بعض المحللين استحالة الوفاء بخطة نقل مقر الهيئة حتى عام 2026.ومن جانبها، اعترفت الهيئة أيضا باحتمال حدوث صعوبات في نقل مقرها إذا لم يتم إدراج تكلفة النقل في ميزانية العام القادم.وفي المقابل، يعتزم المعسكر المعارض إجراء تدقيق صارم على تكلفة النقل في الفترة القادمة ضمن التفتيش البرلماني على أعمال الحكومة.