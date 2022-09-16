28 % ارتفاعا في أسعار الكرنب بعد تشوسوك

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قررت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية اتخاذ مختلف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الكرنب، التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا بعد عيد الحصاد، تشوسوك، بما في ذلك توريد 3 آلاف طن من الكرنب المخزن حتى بداية الشهر القادم، وتوريد كمية من المخصص للتصدير بشكل مبكر.وقالت الوزارة اليوم إن سعر الجملة للحبة الواحدة قد بلغ 7 آلاف وون في أوائل سبتمبر، إلا أنه ارتفع ليصل إلى 8 آلاف و992 وون في منتصف الشهر بعد عيد الحصاد، حيث بلغت نسبة الزيادة في السعر 28.3%.وأضافت الوزارة أن ارتفاع سعر الكرنب يمكن أن يستمر حتى قبل حصاد المحصول من المناطق شبه المرتفعة، وقررت توريد 600 طن من المخصص للتصدير في غضون شهر سبتمبر الجاري بشكل مبكر، بعدما كان مقررا لها أوائل شهر أكتوبر القادم.