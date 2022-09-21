يون يحث المجتمع الدولي على احترام نظام الأمم المتحدة للتصدي للأزمات العالمية

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حث رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" المجتمع الدولي على التكاتف في ظل منظومة الأمم المتحدة من أجل حماية الحرية والسلام في مواجهة الأزمات العالمية.وتحدث الرئيس يون أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى باعتبارها مخاوف رئيسية يواجهها العالم في الوقت الراهن.وقال إنه مع وضع دور الأمم المتحدة على المحك الآن، ينبغي تعزيز نظام التعاون العالمي لتحقيق الحرية والسلام الحقيقيين، وتمكين البشرية من التغلب على الصراع والعداء.وأشار الرئيس الكوري الجنوبي أيضا إلى أن العامل الأساسي في التغلب على الأزمة الحالية هو بذل جهد تعاوني مع احترام ودعم المعايير الدولية العالمية المبنية حول الأمم المتحدة والمجتمع العالمي.وحذر الرئيس يون من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات ويعاني من أزمات وفوضى عميقة إذا أدار ظهره لمعايير الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وحث الدول الأعضاء على مناقشة طبيعة المشكلات وأسبابها بإخلاص، وحلها من خلال التعاون والمشاركة.