الرئيس يون يؤكد تعزيز كوريا للمساعدات الإنمائية الرسمية الخضراء

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بأن توسع كوريا الجنوبية من مساعداتها الإنمائية الرسمية الخضراء إلى البلدان الأقل نموا والتي تنتقل إلى اقتصاد منخفض الكربون.جاء ذلك في أول خطاب يلقيه الرئيس يون أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه منصبه في شهر مايو الماضي، حيث عد الرئيس يون بمشاركة التقنيات الكورية الخضراء المبتكرة مع المجتمع العالمي ومساعدة البلدان النامية على التحول إلى الطاقة الخضراء.وبالإضافة إلى التعهد بما أسماه المساعدات الإنمائية الرسمية الخضراء للدول النامية، أكد يون أيضا أن سيول سوف تستمر في مشاركة التقنيات الرقمية للحكومة الإلكترونية مع المجتمع الدولي. كما استخدم الرئيس يون منصة الأمم المتحدة لتسليط الضوء على جهود كوريا للانضمام إلى المعركة العالمية ضد جائحة كورونا، بما في ذلك تطوير علاجات ولقاحات ضد الفيروس.كما أكد الرئيس الكوري الجنوبي على مساهمات سيول المالية في دعم نظام الرعاية الصحية العالمي، بما في ذلك التبرع بمبلغ 300 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وقدم أيضا خطة من أجل استضافة الاجتماع الوزاري لأجندة الأمن الصحي العالمي الذي سيعقد في شهر نوفمبر القادم.